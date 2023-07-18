Роналду рассказал об «окончательно закрытой двери» в европейский футбол

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду сказал, что не вернется в европейский футбол. Свой переход в саудовский клуб он объяснил желанием привести в лигу новых футболистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hussein Malla / AP Фото: Hussein Malla / AP

«Я не вернусь в европейский футбол, дверь окончательно закрыта. Мне 38 лет, к тому же уровень европейского футбола сильно упал. Единственная достойная лига в Англии, она значительно опережает все остальные»,— цитирует Роналду журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По словам футболиста, решение играть в Саудовской Аравии было «на 100%» связано с желанием привести в лигу ведущих футболистов. Он привел пример: когда переходил в «Ювентус», то, по его мнению, чемпионат Италии «был мертв», а после его прихода «снова ожил».

Криштиану Роналду — чемпион Европы 2016 года, пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов. Играл за португальский « Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал», итальянский «Ювентус».