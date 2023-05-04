В мэрии Ярославля назвали дополнительные дороги для ремонта в 2023 году

В мэрии Ярославля опубличили дополнительный перечень дорог, которые могут отремонтировать в 2023 году. Список приводит официальный сайт мэрии.

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Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фрезерование

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В мэрии указывают, что сейчас ведется полдготовка проектно-сметной документации на ремонт Суринского путепровода и 4 улиц:

«…улицы Ньютона (от улицы Слепнева до переулка Герцена), улицы Гоголя (от Московского проспекта до дома № 24а по улице Гоголя), проезда Ушакова, улицы Урицкого (дублёр вдоль ТЦ «Космос» у домов № 65, 67 и 68 от Ленинградского проспекта до улицы Колесовой). Это дорожные объекты, которые отремонтируют в 2023 году за счет дополнительных субсидий из дорожного фонда Ярославской области»,— уточняют в мэрии Ярославля.

Виды работ и сроки их выполнения обнародуют после утверждения проектов и смет.

Андрей Иванов