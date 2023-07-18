Удмуртия готова к новому отопительному сезону на 41%

В Удмуртии готовность к следующему отопительному сезону составляет 41,1%, что немного выше, чем ровно год назад. Об этом на аппаратном совещании у главы региона рассказал вице-премьер Игорь Асабин. На подготовку коммунальных объектов изначально выделили 120,6 млн руб., однако позднее правительство республики решило увеличить эту строку расходов на 263,9 млн руб. Лимиты бюджетных ассигнований из республиканской казны в объеме 257,8 млн руб. довели до муниципалитетов в июне, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отмечается, что на данный момент жилищный фонд к отопительному сезону готов на 51,2%, котельные — на 27,6%, сети теплоснабжения — на 35,8%, сети водоснабжения — на 42,8%, сети водоотведения — на 39,8%, газопроводы — на 57,5%, электрические сети — на 60,5%.

«Особое внимание надо уделить подготовке котельных, потому что там самый слабый темп готовности,— обратился к главам муниципалитетов Игорь Асабин.— Кроме того, администрациям городов и районов необходимо как можно скорее провести конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций для ремонта и замены сетей в рамках подготовки к зиме».

Наиболее высокую готовность к старту отопительного сезона показывают Якшур-Бодьинский, Глазовский , Кизнерский и Увинский районы. Нарастить темпа нужно Киясовскому, Селтинском, Можгинскому, Красногорскому районам и Воткинску.

«Системы теплоснабжения и их готовность к отопительному сезону проверять необходимо не по справкам, а лично, на объектах. Не должны повторяться ошибки прошлого года – тогда в Можге произошла авария на теплосетях, в результате которой 11 тыс. человек остались без отопления на четыре дня»,— отметил глава региона Александр Бречалов.

Подробнее о масштабной аварии в системе теплоснабжения этого города читайте в материале «Можга дождалась тепла».

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале