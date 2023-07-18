В Екатеринбурге ливень за час обрушил более 20% месячной нормы осадков

В Екатеринбурге вечером 17 июля за один час ливня обрушился 21 мм осадков — более 20% от месячной нормы. Об этом сообщили в уральском Гидрометцентре. Сильные дожди также прошли в Сысерти (Свердловская область), где обрушился 31 мм осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во вторник, 18 июля, в Свердловской области циклон также обеспечит неустойчивую погоду с ливнями и грозами. Затем интенсивность ливней ослабнет, однако дожди будут идти до конца недели. Температура воздуха в период с 18 по 23 июля ожидается ночью 11°…16°, днем — 19°…24°.

Напомним, накануне из-за ливня в Екатеринбурге затопило холл железнодорожного вокзала. Затопленным оказался также переход к Ж/Д вокзалу. Также сообщалось о затоплении ряда городских улиц.

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