Движение по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме

Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь, сообщает пресс-служба министерства траснпорта Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 июля объект был атакован украинскими беспилотниками в результате чего погибла семейная пара, несовершеннолетняя девочка получила серьезные травмы. Движение по мосту было приостановлено, водителей автомобилей стали перенаправлять по сухопутному маршруту в Крым через новые регионы.

Анастасия Назарова