На Дону упорядочивают автотрафик в Крым по новым регионам из-за ЧП на Крымском мосту

О мерах по обеспечению траснпортной доступности в Крым сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альтернативный маршрут в Крым

Фото: Telegram-канал «Главный мост» Альтернативный маршрут в Крым

Фото: Telegram-канал «Главный мост»

«Принимаем необходимые меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей, следующих в Крым и обратно сухопутным маршрутом через новые российские регионы. Поручил минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов»,— написал глава региона.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП, в результате которого погибло двое человек. Объект временно перекрыт для движения. Но подъездах к мосту скопились большие пробки.

Анастасия Назарова