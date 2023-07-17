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На Дону упорядочивают автотрафик в Крым по новым регионам из-за ЧП на Крымском мосту

О мерах по обеспечению траснпортной доступности в Крым сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Альтернативный маршрут в Крым

Альтернативный маршрут в Крым

Фото: Telegram-канал «Главный мост»

Альтернативный маршрут в Крым

Фото: Telegram-канал «Главный мост»

«Принимаем необходимые меры, чтобы упорядочить трафик автомобилей, следующих в Крым и обратно сухопутным маршрутом через новые российские регионы. Поручил минтрансу и другим службам оперативно организовать администрирование трафика, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов»,— написал глава региона.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП, в результате которого погибло двое человек. Объект временно перекрыт для движения. Но подъездах к мосту скопились большие пробки.

Анастасия Назарова

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