РБК сообщил о возможном участии СПБ Биржи в запуске криптобиржи в Белоруссии

СПБ Биржа рассматривает возможность участия в создании криптовалютной биржи на территории Белоруссии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника на финансовом рынке.

По данным источников, локация выбрана в связи с особенностями белорусского законодательства — в стране легализована криптовалюта с 2017 года. В связи с этим в Белоруссии «достаточно развита инфраструктура для проведения операций с валютой».

При этом, как подчеркивает РБК, СПБ Биржа не станет акционером криптобиржи. Предположительно, она может участвовать в проекте, предоставляя свою экспертизу.

В России нет законодательной нормы по регулированию криптобирж. В 2022 году парламентарии разрабатывали проект национальной криптобиржи, однако к маю 2023 года от этой инициативы отказались. Теперь депутаты планируют установить правила функционирования криптобирж на территории РФ.