Из-за удара молнии погибла туристка в горах Красноярского края, еще двое пострадали

Следственное управление СКР по Красноярскому краю устанавливает обстоятельства гибели туристки в горах природного парка «Ергаки». По предварительным данным, в женщину ударила молния.

Женщина отправилась в поход по горам в составе туристической группы из 14 человек. Утром 16 июля она и еще три альпиниста совершали подъем на пик «Звездный». «Когда туристы находились на высоте около 400 метров, ухудшились погодные условия, произошел удар молнии, в результате чего женщина погибла на месте, двое мужчин получили травмы ног», - рассказали в пресс-службе ведомства.

На место происшествия направлена группа спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС РФ и следственно-оперативная группа.

В Новосибирской области 13 июля подросток погиб из-за удара молнии. Это произошло, когда двое несовершеннолетних прятались во время дождя под деревом.

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Лолита Белова