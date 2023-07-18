В Тюменской области сформировали новое именное подразделение для участия в СВО

В Тюменской области сформировано новое именное подразделение, бойцы которого после боевого слаживания отправятся в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Помимо тюменцев, в состав подразделения вошли жители Ульяновска, Дальнего Востока и Кавказа. Средний возраст военных — от 35 лет.

Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко отметил, что в подразделение была передана часть инженерного оборудования, что оперативно приступить к выполнению военных задач. Речь идет о шанцевых инструментах, электроприборах, печках, ноутбуках и другом оборудовании.

Ранее губернатор Александр Моор заявил, что Тюменская область шефствует над десятью подразделениями, где служат жители региона. Региональные власти за 2022 год на нужды СВО 1 млрд руб. Средства пошли на закупку дополнительного оборудования, обмундирования и имущества для тюменских военных.

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