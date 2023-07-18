РФ и КНР проведут совместные военно-морские учения в Японском море

Россия и Китай проведут военно-морские учения «Север/Взаимодействие-2023» в Японском море, следует из сообщения Минобороны РФ. Корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока.

Россию в учениях представят большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой РФ Алдар Цыденжапов». Действиями будет руководить командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков, передает «Интерфакс» сообщение Минобороны РФ.

Из порта Циндао несколько дней назад вышли четыре боевых корабля и одно судно обеспечения Военно-морских сил китайской армии. Пекин намерен задействовать в учениях авиацию. Китай заявлял целью учений повышение уровня стратегического сотрудничества между двумя армиями и совершенствование способностей «совместно поддерживать региональный мир и стабильность, реагировать на различные вызовы в сфере безопасности».

Леонид Уварчев