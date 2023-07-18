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Коммерсантъ FM
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Посол РФ: США превратили зерновую сделку в «проект по обогащению западных агрохолдингов»

Посол РФ в США Анатолий Антонов считает решение Москвы не продлевать сделку адекватным решением в «сложившихся реалиях». Он обвинил Вашингтон в том, что тот не снимал барьеры для реализации Черноморской инициативы. Дипломат отметил, что на протяжении почти года агропродукция направлялась не нуждающимся странам, а «преимущественно сытым государствам».

«Вашингтон палец о палец не ударил для того, чтобы устранить им же созданные "перекосы" в функционировании сельскохозяйственных соглашений. Одновременно превратил изначально задумывавшуюся как гуманитарную "черноморскую инициативу" в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов»,— говорится в комментарии господина Антонова в Telegram.

Дипломат призвал администрацию Джо Байдена «прекратить водить весь остальной мир за нос». По его словам, Москвы будет готова рассмотреть восстановление механизма, «только когда не на словах, а не деле убедимся в работоспособности и эффективности "пакетных" Стамбульских договоренностей».

Зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН летом 2022 года. Она предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие препятствий для поставок российских удобрений и продовольствия. Действие зерновой сделки закончилось сегодня, 18 июля из-за невыполненных требований, которые предъявляла Россия.

О перспективах возобновления сделки — в материале «Ъ» «Зерновая разделка».

Леонид Уварчев

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