РФ запросила заседание Совбеза ООН по ситуации с Украинской православной церковью

Постпредство РФ при ООН запросило на 26 июля заседание Совета Безопасности ООН по поводу Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

«Действия киевского режима, в том числе и в отношении собственного населения, включая преследования последователей канонической православной церкви, которые вы всячески пытаетесь не замечать, не оставляют сомнений в том, что даже когда режим начнет хватать на улице или расстреливать на месте всех несогласных с губительной и антинародной политикой нынешней власти, вы на это с легкостью закроете глаза. Но об этом мы подробно поговорим на запрошенном нами на 26 июля заседании»,— сказал господин Полянский на заседании Совбеза ООН по поводу ситуации на Украине. Его речь опубликована на сайте постпредства.

Священников УПЦ часто силой выдворяют из храмов в разных регионах Украины после начала военной операции РФ. Настоятель одной из главных православных святынь Киево-Печерской лавры митрополит Павел находится под арестом по обвинению в «разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России против Украины». Власти требуют монахов УПЦ покинуть лавру.

Подробнее о ситуации с УПЦ — в материале «Ъ» «КЗОТ перед Рождеством».

Леонид Уварчев