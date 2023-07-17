Электрокроссовер Ford Mustang Mach-E получил «раллийную» версию

Компания Ford представила новую модификацию электрического кроссовера Mustang Mach-E — исполнение Rally, посвященное ралли и ралли-кроссу.

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Технические характеристики и детальная информация о модели пока не раскрыты. Судя по опубликованным изображениям, Mustang Mach-E обзаведется новым аэродинамическим обвесом, дисками в раллийном стиле и покрышками с агрессивным рисунком протектора.

Новый Ford Mustang Mach-E Rally появится в продаже в Европе и США до конца 2023 года. Напомним, премьера стандартного кроссовера Ford Mustang Mach-E состоялась осенью 2019 года.

Максим Вершинин

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