Межнациональная панорама

19 мая президент России Владимир Путин провел в Пятигорске, где состоялось заседание Совета по национальной политике. О пагубном влиянии чжурчжэней, о незавидной доле политэмигрантов в Праге, о том, как подростки любят Третьяковскую галерею и не скрывают этого, и что инфоцыган следует называть как-то все-таки по-другому — специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Совета по межнациональным отношениям

Фото: пресс-служба президента РФ Заседание Совета по межнациональным отношениям

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин проводил Совет по национальной политике при президенте России. Сам президент был в это время в Пятигорске. С точки зрения национальной политики это было объяснимо. Организаторам мероприятия, среди которых был, по информации «Ъ», и сам господин Путин, удалось произвести впечатление. Президента сопровождали только личный оператор и фотокорреспондент.

О том, в каком духе пойдет разговор, стало ясно, как говорится, из первых строк этого письма:

— Мы видим, какое агрессивное внешнее давление сейчас оказывается на Россию, на все наше общество,— рассказал президент.— Против нас направлен практически весь арсенал: экономический, военный, политический, информационный, развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же, как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны.

В рамках информационной войны Владимир Путин проводил и это совещание:

— Наши противники решили, что многонациональность России — это и есть ее уязвимое место, и делают все, чтобы нас разобщить. Противники, о которых я упомянул,— вы знаете это не понаслышке — устраивают провокации внутри национальных сообществ, якобы от лица российских народов создают различные общественно-политические объединения, которые представляют только сами себя и провокаторов вроде них самих, нагло заявляют о необходимости так называемой деколонизации России.

Владимир Путин объяснял все очень подробно, чтобы было понятно всем вокруг, в том числе и ему самому. Да, было такое впечатление, что в чем-то Владимир Путин разбирался прямо по ходу дела:

— Кстати, они говорят на своем собственном языке, потому что они сами — страны, которые владели колониями, а сегодня проводят неоколониальную политику. Поэтому они говорят о нас, думая о себе, думая, что мы такие же, как они. Говорят о том, что Россию нужно поделить на десятки мелких государственных образований, и понятно для чего — чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах. Других целей у них нет!

Этому подходу исторически противопоставлена российская семья народов:

— Доброе, искреннее отношение народов России друг к другу формировалось на протяжении многих веков. Конечно, в истории нашего многонационального народа за тысячу лет, все было, как в любой семье бывает: и ссоры, и размолвки, и противоречия (как-то ведь надо объяснять татаро-монгольское нашествие.— А. К.). Иначе и быть не может. Но вот так — постепенно, в течение тысячи лет — складывалась российская семья народов.

Владимир Путин не собирался подбирать выражения. Может, ему рассказали уже, как больше их не выбирают собравшиеся в этот момент в Японии члены «семерки», которые уже выпустили общее заявление, и уже ясно: впереди новый, причем особенно жестокий виток эскалации.

И он, рассуждая, соответствовал этому витку:

— Противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением — недоумки на самом деле! — не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее. И зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются. Я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки (до сих пор Владимир Путин обходил стороной этот старый анекдот.— А. К.)! Они не понимают, что в условиях внешней агрессии и внешнего давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа.

Директор Института российской истории РАН Юрий Петров рассказал что знал об идентичности русского народа, а скорее о новой исторической общности — российском народе.

— Постепенно складывалась централизованная держава, которая, расширяясь по Евроазиатскому континенту, обретала свою идентичность, тот неповторимый генетический код, который отличает нашу страну и на современном этапе.

Юрию Петрову была, похоже, уготована участь человека, который должен был с точки зрения науки объяснить эту неповторимость генетического кода. Этот парадокс и даже нонсенс. Да, он прав: лучше даже не пытаться повторить этот код.

И Юрий Петров рассказал про обычно умалчиваемое:

— Ряд народов (скорее все же стран.— А. К.), таких как Малороссия, Грузия, Казахстан, добровольно вошли в состав Российской державы по договорам. Фактически это означало, что народы этих стран, этих регионов были спасены от истребления: в одном случае — поляками, в другом — персами, в третьем — чжурчжэнями.

Про чжурчжэней, пленителей Чингисхана, исследователи кода стараются всуе вообще лишний раз не упоминать... Не будить, наверное, лихо.

Между тем Юрий Петров был прав в том, что «в нашем государстве сложилась особая система отношений центра и национальных окраин».... Россия — это, в общем, образец национальной политики». Про Советский Союз, особенно позднейший, этого с такой уверенностью уже, конечно, не скажешь.

Но Юрий Петров не был бы Юрием Петровым, если бы не добавил:

— Наша модель межнациональных отношений является примером для всего мира. Россия, повторю, не американский «плавильный котел», который уничтожает уникальность народов! Она и не империя, несущая цивилизацию, как мнила себя всегда Британия, где уважение к народам всегда оставалось чисто декларативным.

У хорошего историка всегда наготове термины вроде «плавильный котел» или «тюрьма народов», которыми можно описать любое движение истории в каждом ее направлении.

— Россия,— доходчиво продолжил Юрий Петров,— это страна, где все свои и все друг другу помогут, какими бы разными мы ни были.

— Важнейшим направлением для укрепления этой консолидации и патриотического воспитания молодежи является преподавание российской истории в средней и высшей школе... В свое время по вашему поручению, Владимир Владимирович, была проведена серьезная работа по обновлению курса отечественной истории (в средней школе.— А. К.), и эта работа не заканчивается, она идет постоянно. Но теперь, мне кажется, настал черед и высшей школы.

Вот только не надо нас пугать. Уже и так все понятно.

Джамбулат Умаров, Академия наук Чеченской Республики, рубил, казалось, сплеча (а как иначе — уже никаких нервов не хватает):

— Захват России и ее ресурсов — задача исторически перманентная. Для так называемого коллективного Запада эта задача была, есть и остается актуальной во все времена. Однако оккупировать нас, ядерную державу, путем прямого военного вторжения — утопия, там дураков нет! — слишком легко признал докладчик.— Но есть алчные бизнесмены и совершенно беспринципные политические элиты! Поэтому нас захватывают по-другому: мягко, последовательно, методично переписывая историю и опошляя все наше духовно-нравственное достояние.

Он не обходил острые углы, не сглаживал их, а констатировал факты:

— Благодаря вашей государственной и человеческой прозорливости, господин президент, а также самоотверженности первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова вопрос о целостности нашего государства был решен раз и навсегда... Благодаря именно вашей государственно-политической и гражданской позиции священные писания многочисленных народов нашей необъятной страны, а в частности Библия и Коран, стали неприкосновенными для непросвещенных мракобесов и откровенных подстрекателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов

Фото: пресс-служба президента РФ Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов

Фото: пресс-служба президента РФ

Нет в мире уже больше ничего, к чему не прикоснулась бы рука Владимира Путина и что не стало бы оттого неприкосновенным.

Игорь Баринов, глава Федерального агентства по делам национальностей, по-доброму отозвался о новом поколении:

— В рамках патриотической программы «Дома народов России» более 1100 школьников из Донецкой народной республики посетили культурные и исторические достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга. И что интересно, Владимир Владимирович, на мой вопрос ребятам, что больше всего понравилось в Москве, абсолютное большинство, а это школьники 12–15 лет, говорят: Третьяковская галерея! О них сложился стереотип, что это поколение TikTok с клиповым сознанием, а им, оказывается, Третьяковская галерея нравится! Часто недооцениваем мы наших молодых людей, очень сильно недооцениваем! — предупредил Игорь Баринов.

Так бы они ему и сказали: TikTok forever! Ждите! Нет, дети и правда умные: Третьяковская галерея, дяденька, лучше всех. А TikTok — ну что TikTok... Его уже даже в штате Монтана запретили.

Игорь Баринов познакомил президента с Рафи Абдул Джабаром:

— Афганец, точнее, этнически — пуштун, выросший в Ростовской области, практически донской казак, с 2014 года воюющий на Донбассе. К сожалению, он потерял обе ноги, но до сих пор продолжает поддерживать свое подразделение, помогает готовиться ребятам к боевым действиям, проводит огромную воспитательную работу с молодежью. Владимир Владимирович, огромная просьба: помогите сделать ему новые ноги. Мы не в состоянии его заставить — он не хочет надолго покидать Донбасс. Он послушается только вас, Владимир Владимирович!

— Мы поговорим с ним отдельно,— пообещал господин Путин, с которым в очередной раз с удовольствием сыграли в поддавки.— Я думаю... Не думаю, уверен... Мы эту проблему обязательно решим.

Рафи Джабар показал себя искренним человеком:

— Я родился в 1978 году, родом из Афганистана, по национальности пуштун. У нас тогда началась гражданская война в Афганистане. В 1980 году моего отца убили «светлые воины», которые называли себя моджахедами, с криком «слава Аллаху» (убили.— А. К.) оружием, которое им дали американцы. В 7 лет меня как сироту привезли в Советский Союз, где я получил воспитание, где я был обеспечен всем необходимым, где я получил заботу, уют... В 2014 году я понял, что война идет сюда, и я не смог не прийти к ней, потому что, куда бы я ни убегал, эта война все равно придет за мной.

К Рафи Джабару любой нормальный человек должен был начать рано или поздно испытывать большое сочувствие:

— В 2017 году после тяжелого ранения я был в коме, и православные священники попросили свою паству сдавать для меня кровь. Много людей — студенты, шахтеры, врачи, военные — разных национальностей, весь народ Донбасса пришел сдавать для меня кровь. Вражеская пропаганда говорит о таких солдатах, как мы, что мы «оккупанты». Местное население никогда не будет двое суток сдавать, заливать человеку кровь, из которого кровь вытекает, они заливают ее по новой, отдают свою! Никогда оккупанту такого не сделает ни одно население... Не буду много говорить, я просто хочу закончить тем, что я мусульманин, я пуштун, афганец, Рафи Абдул Джабар, и я русский солдат! Для меня великая честь быть русским солдатом.

Бурят Балдан Цыдыпов, Герой России, рассказал президенту:

— Для врага мы все: буряты, чеченцы, тувинцы, русские, якуты — русские солдаты. И это честь для нас. Кончится СВО (впрочем, такого ощущения ведь нет.— А. К.), и после победы все вернутся по своим домам, но это чувство единения и боевого братства останется на всю оставшуюся жизнь.

—Этот межконфессиональный, межнациональный замес у нас настолько сильный...— согласился Владимир Путин.— Я позавчера разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту своего погибшего товарища — другого командира бригады. Человек с литовской фамилией, родился в Казани. Воюет, воюет блестяще. На вопрос: что-то с голосом у вас? А голос такой тяжелый. Воюет четыре дня, потому что в этой должности четыре дня. Я говорю: голос чего-то тяжелый... Он говорит: четыре дня не спал... Как только заступил — и четыре дня не спал. Это и есть боевой героизм, и в достаточно непростых условиях выполнил все стоящие перед ним и перед его подразделением задачи.

Владимир Путин, оказывается, беседует со многими людьми.

— Подтверждаю то, что сейчас было сказано товарищем старшим лейтенантом, так оно и есть: все воюющие там — герои,— закончил президент.

Командир 4-й штурмовой роты интернациональной бригады «Пятнашка» Алиас Авидзба сказал, как думал:

— Когда меня ранило, из-под мощнейшего артиллерийского огня меня выносили мои боевые братья: татарин, кабардинец, украинец, грек и русский, передавая друг другу, с учетом, что невозможно было разложить носилки и тому подобное. Я обязан им жизнью. Для меня эти примеры — признак того, что мы воюем за правду, мы воюем за справедливость, и она, вне всякого сомнения, на нашей стороне... Скажу, возможно, крамольную вещь: война очищает. Все, что в мирное время было очень важно, глобально, включая и межнациональные разногласия и обиды, сейчас кажется очень мелким и незначительным.

Абхаз Алиас Авидзба имел в виду по понятным причинам Абхазию и Грузию. Впрочем, в Грузии, до сих пор не охваченной войной и старающейся избежать ее, вряд ли согласятся с ним.

Я уверен, что из всей этой ситуации Россия выйдет более крепкой и монолитной.

Владимир Путин тем временем вспомнил еще аргумент в пользу российского межнационального единства:

— Когда-то известный греческий полководец Александр Македонский, после того как захватил Иран, стимулировал смешанные браки — стимулировал, как бы почти искусственно. А у нас все происходит естественным образом на протяжении веков. На бытовом, генетическом уровне это создает огромную подушку безопасности и является базой нашего межнационального и межконфессионального единства. Это очень впечатляет, я бы сказал!

Сенатор Константин Косачев вскользь упомянул о действиях врагов России.

— А где, вы сказали, собирались эти доброхоты в последний раз? В Праге? — немедленно отреагировал президент.

— В Праге,— подтвердил Константин Косачев.

— Прага — хороший город,— задумчиво повторил президент.

У него появилось замечание. Он, может, думал теперь, как его оформить публично.

— Да, красивый город,— дал ему возможность окончательно сформулировать господин Косачев.

В конце концов президенту удалось вспомнить про Прагу сразу все:

— Да, там пиво, шпикачки... Им денег платят достаточно для того, чтобы они могли пивом побаловаться и шпикачками. И пусть дальше продолжают пить пиво... По-моему, специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов. Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком, нас это вполне устраивает (неумолимо, видимо превращаясь в лучшем случае в родителей номер 1 и 2.— А. К.)... Деньги закончатся — можно им даже еще и подбросить...

Хотел ли Владимир Путин задеть оппозиционеров, которые собирались в Праге? Нет. Он хотел их унизить.

— Прага — это город, в котором находится самый древний европейский университет. Но, похоже, это люди, которые не хотят ничему учиться, потому что они хотят и считают возможным учить всех других,— закончил он.— Но пока не очень у них это получается.

Ара Абрамян, глава Союза армян России, не стал скрывать вклад своей организации в общее дело:

— Я недавно вернулся из Донбасса, перед 9 Мая. Мы были в районе Донецка, Макеевки, Горловки... В настоящее время Союз армян России доставил гуманитарную помощь до 5 тыс. тонн и 300 тыс. шоколадных плиток с изюмом и орехами!

Казалось бы, не соскучишься с Арой Абрамяном. Рассказал многое из того, что знал, даже про изюм и орехи. Но шоколад-то на передовой и правда нужен. Более того, даже если раздать по одной плитке на каждого частично мобилизованного (а они больше других, возможно, привыкли), то вот уже ЧВК «Вагнер» ничего и не осталось. А вы говорите, боеприпасы...

Петр Тултаев, глава Ассоциации финно-угорских народов России, высказал то, о чем до него присутствующие вслух, похоже, предпочитали не говорить:

— В конце 2022 года в Эстонии прошел так называемый национальный съезд народа, собравший около 20 делегатов — бывших россиян, а ныне граждан США, Украины, Эстонии, которые давно забыли Родину, злобно ее ненавидят и всячески поливают грязью. Участниками мероприятия стали также вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии, другие представители эстонских властей. Обвинив в очередной раз российские власти, они объявили о необходимости создания государства по национальному признаку, в состав которого, по их мнению, должны войти территории Республики Мордовия, Чувашской Республики, Пензенской, Ульяновской областей и части Нижегородской, Рязанской, Самарской областей. Действующий же статус регионов ими признан ни много ни мало нелегитимным.

Но Россия устояла даже после исторических решений этого съезда.

— Известно,— продолжал Петр Тултаев,— что существует разработанный спецслужбами США и западных стран проект «Свободный Идель-Урал», в соответствии с которым должны быть созданы независимые национальные государства: Эрзяно-Мокшания, Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Башкортостан. Не прекращаются попытки использовать конфессиональные факторы разобщения наших народов, разрушения многовекового православного, духовного единства русского и финно-угорских народов страны!

— Что касается разобщения русского и финно-угорских народов, это пытаются сделать люди, которые вообще не понимают, где они находятся и кто они такие! — откликнулся президент России.— Славянские и финно-угорские племена жили вместе еще до образования централизованного Российского государства и каких-то государственных образований финно-угорских народов. Кстати говоря, это целиком и полностью подтверждается даже археологическими раскопками, то есть объективными данными исторического характера. Жили в мире и согласии! Остатки поселений финно-угорских народов находят даже гораздо южнее Москвы сегодня — чем глубже, тем дальше в века!.. Те, кто считают или думают иначе, что что-то можно там сделать, они люди небольшого ума. Это и хорошо, что у нас такие оппоненты.

Более того, на землях финно-угорских племен меря и весь стоит, как известно, сама Москва (Сергей Собянин не даст соврать).

Ариф Керимов, глава Федеральной лезгинской автономии, без удовольствия пропустивший вперед себя даму, сенатора Лилию Гумерову, которая рассказала всем, кто еще не знал, о триумфальных итогах прошедшей в Башкортостане Всемирной фольклориады, тоже отметил важность народной культуры (как будто кто-то в ней сомневается) и народного единства (а это вообще не обсуждается):

— Товарищи, которые до меня выступили, очень обоснованно сказали, что ни у кого не получится, чтобы между нами, народами России, получилось разногласие, потому что есть исторический опыт,— надеюсь, подытоживал, так как шел уже третий час заседания, Ариф Керимов.— Один европеец был в Кремле, поджог сделал, а закончил свою жизнь в ссылке на острове. Я имею в виду Наполеона так называемого! А второй в Подмосковье был, его судьба тоже нам известна (это, наверное, про Гитлера.— А. К.). Никто не может победить Россию, российский народ. Это мое мнение.

Никто с ним, главное, и не спорил.

— Сложившаяся международная ситуация помогла многим россиянам понять, что у нас в стране есть прекрасные места для интересного отдыха,— кроме того, откровенно сформулировал Ариф Керимов.— Дагестан — одно из таких мест! Сейчас Республика Дагестан переживает небывалый туристический бум! В прошлом году его посетили полтора миллиона туристов, в этом году ожидается уже более двух миллионов!

А куда им еще деваться? Хоть и правда мир посмотрят. И пусть отныне это будет Русский мир.

Надежда Деметер, глава регионального совета Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, сказала наконец про то, о чем больше нельзя молчать. А тем более замалчивать.

— Одним из первых терминов, который стали употреблять популярные блогеры, является термин «инфоцыгане», не имеющий никакого отношения к цыганам на самом деле, который используется в отношении недобросовестных организаторов обучающих курсов в интернете,— сообщила она.— Этот термин уже стал популярным, но самое главное — он используется государственными служащими и даже на центральных каналах радио и телевидения!

Более того, налицо развитие ситуации подобно адскому снежному кому:

— Эта порочная практика получила свое развитие в новых терминах, таких как «криптоцыгане», а теперь и «авиацыгане» — имеются в виду попрошайки, не цыгане, в аэропортах,— добавила Надежда Деметер.

А то получались и правда какие-то летающие цыгане.

— Дошло до крайностей: уже и руководители Комитета по просвещению Государственной думы употребляют этот термин, и руководитель Торгово-промышленной палаты в Ленинграде (надеюсь, она не хотела, в свою очередь, побольнее задеть Владимира Катенева тем, что он возглавляет организацию города, которого нет.— А. К.)! Конечно, нам обидно!

А я думал о том, что если бы я был цыганом, то и мне было бы обидно.

— Необходимо запретить использование термина «инфоцыгане» в сети Интернет и блокировать ресурсы,— настаивала Наталья Деметер.— В конце концов, русский язык такой богатый и такой красивый! И это государственный язык, я думаю, что можно найти синонимы этим словам.

Самый, мне кажется, точный — инфоанглосаксы.

— Несколько раз уже говорили о том, что наши извечные, я бы сказал, геополитические конкуренты, противники, используя свою агентуру внутри страны, а также частично выведенную, эту агентуру, за границу (это тоже, если что, об уехавших.— А. К.) с целью ее сохранения, используя различного рода политических маргиналов, пытаются и будут пытаться раскачать нашу страну изнутри. Что касается этих так называемых маргиналов, то с уверенностью можно сказать, вспоминая классика: бесконечно далеки они от народа. И слава богу,— закончил президент это во многом историческое, если не во всем, заседание.— Но здесь главное для нас — это укрепляться изнутри, укреплять нашу государственность, фундамент нашего дома и нашего будущего. Этот фундамент — межнациональное согласие... Это все должны понимать, и никто никогда, если действительно кто-то является патриотом России, никогда не должен здесь, на этой теме, наживаться политически и использовать в своих каких-то текущих политических конъюнктурных интересах (в том смысле, что только попробуйте.— А. К.). Если это действительно патриоты страны.

Но других среди членов Совета и не было.

Он же при президенте.

А они тем более.