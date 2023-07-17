Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

18 июля в Петербурге объявлена «желтая» погодная опасность из-за грозы

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий во вторник, 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«С 11:00 до 21:00 18 июля на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и грозы»,— говорится в сообщении.

Власти города просят горожан проявлять осторожность при выходе из дома и по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в городе перенесут дневную репетицию Главного военно-морского парада. Позже Смольный опроверг это.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...