18 июля в Петербурге объявлена «желтая» погодная опасность из-за грозы

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий во вторник, 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«С 11:00 до 21:00 18 июля на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и грозы»,— говорится в сообщении.

Власти города просят горожан проявлять осторожность при выходе из дома и по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в городе перенесут дневную репетицию Главного военно-морского парада. Позже Смольный опроверг это.

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