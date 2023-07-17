Смольный не подтвердил перенос дневной репетиции парада ко Дню ВМФ с 19 июля

Первая дневная репетиция Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге состоится 19 июля, пишет «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее ГБУ «Мостотрест» сообщил, что из-за ухудшения погодных условий репетиция парада в акватории Невы переносится на 18 июля, так как из-за непогоды не будут разведены мосты. В Смольном подтвердили, что первоначальные планы остаются в силе, и корабли пройдут по реке 19 числа.

Всего перед Днем ВМФ будет проведено две репетиции парада – 19 и 23 июля.

День ВМФ в Петербурге в 2023 году состоится 30 июля. Из-за подготовки к нему в центре города изменится движение транспорта.

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