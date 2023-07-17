Движение транспорта в тоннеле петербургской дамбы временно ограничат на сутки до 18 июля

Ограничение автомобильного движения по полосам установили в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

Как сообщает дирекция Комплекса защитных сооружений, регламентные и ремонтно-восстановительные работы в тоннеле продлят. Из-за этого в транспортном отсеке Финской стороны с 17 по 18 июля движение по полосам будет ограничено. Дирекция КЗС призвала водителей внимательно следить за дорожной разметкой, знаками, ограничениями на дороге и соблюдать скоростной режим.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проезд по КАД через дамбу закроют 30 июля в день Главного военно-морского парада. Проезд будет перекрыт с 7 до 17 часов с 117-го по 141-й км.

Елизавета Цветкова

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