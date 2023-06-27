Проезд по КАД через дамбу закроют в день Главного военно-морского парада

В день Главного военно-морского парада, который пройдет в Санкт-Петербурге 30 июля, на 10 часов перекроют движение по КАД через дамбу. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Проезд будет перекрыт с 7 до 17 часов с 117-го по 141-й километр. Речь идет об участке от развязки с дорогой к «Бронка» до развязки с Приморским шоссе. Движение будет открыто для жителей Кронштадта, им выдадут пропуски. Кроме того, проехать по дороге смогут и водители на аккредитованном транспорте, машины экстренных служб и городской пассажирский транспорт.

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