График разводки мостов в Петербурге изменят из-за подготовки ко Дню ВМФ

Из-за подготовки к празднованию Дня ВМФ в Санкт-Петербурге изменят график разводки мостов. Также в связи с репетициями Главного Военно-морского парада, который состоится в городе 30 июля, вводятся ограничения движения транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, изменения коснутся Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов в ночь на 14 и 16 июля. Их разводка будет продлена до 06:00. Литейный мост разведут с 01:40, Троицкий – с 01:20. Дворцовый мост будет разведен дважды — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 06:00. Благовещенский мост — с 01:25 до 02:45 и повторно с 03:10 до 06:00. Время закрытия движения может быть продлено — в пределах 15 минут, уточнили в КРТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проезд по КАД через дамбу закроют 30 июля — в день проведения Главного Военно-Морского парада.

Елизавета Горовая

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