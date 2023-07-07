В Тамбове гендиректор стройфирмы ответит в суде за хищение 715 тонн асфальтовой крошки

Октябрьский райсуд Тамбова рассмотрит уголовное дело о хищении асфальтовой крошки на 1,5 млн руб. (ч.4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) против генерального директора строительной фирмы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили в ведомстве.

Имя фигуранта и название компании не раскрывается.

В 2020 году фирма получила муниципальный контракт на ремонт автодорог на улицах Дмитрия Карбышева, Балашовской, имени Докучаева и подъездной дороги к детскому саду на улице Астраханской, рассказали в прокуратуре. По версии следствия, с июля по октябрь гендиректор подписал и предоставил заказчику акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, «в целом» соответствующие проектно-сметной документации, но с включением в них данных о получении 715 т асфальтобетонной крошки и их перевозке на базу заказчика. При этом они якобы были обращены обвиняемым в свою пользу.

По данным портала госзакупок, в 2020 году казенное учреждение Тамбова «Дирекция городских дорог» заключила контракт на ремонт этих дорог с ООО «Техника-68». Компания снизила цену на 263,3 тыс. руб. — с 52,7 до 52,4 млн. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО зарегистрировано в Тамбове в 2015 году для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. С момента регистрации ее гендиректором и единственным владельцем является Гарик Оганисян.

В прокуратуре ущерб от действий подрядчика оценили более чем в 1,5 млн руб. «Действующим законодательством установлено, что подрядчик обязан возвратить материалы, полученные в результате демонтажа существующих конструкций, в том числе бортовой камень и дорожное покрытие, даже в случае признания их отходами производства, либо уменьшить стоимость контракта на стоимость полученных ресурсов»,— объяснили в ведомстве.

Алина Морозова

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