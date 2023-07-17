«Давайте будем аккуратнее со словом "предательство"»

Марио Фернандес провел первую тренировку в «Зените». 32-летний бразилец с российским паспортом подписал контракт с петербуржской командой на один год с возможностью продления еще на сезон. Зарплата игрока, по неофициальной информации, должна составить €2 млн. Болельщики ЦСКА, где Фернандес играл 10 лет, отнеслись к трансферу крайне негативно. Теперь в матчах с красно-синими Марио ждет серьезное давление. Но этот пример не остановит футболистов, которые почти всегда будут выбирать деньги, а не верность клубу, уверен футбольный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

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Гнев поклонников различных команд, когда игрок переходит, давайте называть вещи своими именами, фактически в стан врага, можно понять.

Еще бы — выступали футболисты в цветах клуба, порой эмблему целовали, слова правильные говорили, и вдруг все то же самое, но уже у ненавистных конкурентов. А сколько негатива льется в адрес молодых футболистов, которые вместо европейских клубов среднего уровня выбирают российских богатеев, отдельная история.

При этом все всегда в теме, а в офисе у кулера задают диалогу нужный посыл и, конечно, приводят примеры. Мол, вон Игорь Акинфеев в ЦСКА всю жизнь — настоящая преданность клубу. Или Далер Кузяев из «Зенита» в «Гавр» перешел с €2,5 млн на €500 тыс. — это правильно.

На первый взгляд да, но если выключить эмоции, что при обсуждении футбола сделать, конечно, сложно, то станет понятно — все эти истории зачастую покоятся на двух китах. Первый: как спортсмен себя ощущает в том или ином клубе, как к нему там относятся. И второй: сколько ему там платят.

Если эти два кита сливаются в экстазе, то мы получаем преданного клубу игрока. Если же хоть одно из перечисленных условий спортсмена не устраивает, он начинает поиск. Так было с Криштиану Роналду, Лионелем Месси, Артемом Дзюбой и Александром Головиным, уж простите, что поставил эти фамилии в один ряд. Так будет с любым футболистом хоккеистом, гандболистом…

Мы с трибун и диванов у телевизора точно не сможем понять, о чем думает игрок, что он чувствует. Я, например, с тоской смотрел скромную презентацию Лео Месси в Майами, понимая, что карьера великого игрока закончилась. Но это мои ощущения, а сам Лео выглядел счастливым. Может быть, потому что его семья счастлива. Уверен, что в этой ситуации мнения и ощущения таких, как я, Месси неинтересны в принципе. Его жизнь — его решения.

Может быть, тот же Фернандес чувствует, что это его последний большой контракт, и хочет принять новый вызов. К тому же давайте будем откровенны: кто вспомнит о нем у нас спустя годы? А лишний €1 млн игроку, который не будет жить на пенсии в России, точно пригодится.

Осуждая, а уж тем более проклиная кого бы то ни было при переходе из клуба в клуб, давайте не будем категоричными. И, самое главное, давайте будем аккуратнее со словом «предательство». Даже когда нам кажется, что теннисисты, например, подписали что-то не то, а их классное выступление на Wimbledon нам не нужно, лучше разобраться, прежде чем рвать и метать. С футболистами тем более.

Да, такие легенды, как Райан Гиггз, Паоло Мальдини, Франческо Тотти и Игорь Акинфеев навсегда останутся в сердцах болельщиков тех клубов, за которые они играли. Но не будем забывать, что в мире сейчас примерно 130 тыс. только профессиональных футболистов и по большому счету каждый из них мечтает заработать. Та же история с другими видами спорта. И сколько из них пойдет на двойное снижение зарплаты просто потому, что хотят играть за команду, которую считают родной? Единицы.

Так что в тот момент, когда решите назвать игрока предателем, спросите себя, готовы ли вы лично прямо сейчас отказаться от предложения конкурирующей компании в любой сфере, если вашу зарплату там удвоят или утроят или даже умножат на пять. Четный ответ позволит вам с пониманием относиться к решениям спортсменов, в том числе самых высокооплачиваемых. А игрокам, если они конечно услышат, хочется посоветовать быть аккуратнее с обещаниями и заявлениями. И не забывать знаменитую фразу из произведения Диккенса: «Никогда не говори никогда».

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