Россия сократит экспортный график поставок нефти на август

Минэнерго России сообщило о сокращении экспортного графика на август. Ранее в рамках договоренностей с другими странами ОПЕК+ Россия обязалась сократить экспорт нефти на 500 тыс. б/с.

В ведомстве уточнили, что снижение объемов экспортного графика затронет как отгрузки в направлении морских портов России (Новороссийск, Приморск, Усть-Луга), так и трубопроводные поставки. Экспорт по трубопроводам в III квартале составит 2,1 млн тонн.

По информации “Ъ”, морской экспорт российской нефти в августе может упасть до годового минимума в 2,9–3 млн баррелей в сутки, в основном за счет портов Балтики.

4 июня ОПЕК официально сообщила, что страны-участники ОПЕК+ договорилась скорректировать общий уровень добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки (б/с) с 2024 года. В рамках договоренностей Россия продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «А вас, Urals, я попрошу остаться».

Александр Кислов