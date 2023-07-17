Строительство нового участка проспекта Ветеранов в Петербурге завершат в ноябре 2025 года

В Петербурге началось строительство нового участка проспекта Ветеранов. Дорогу продлят от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Как сообщает пресс-служба застройщика Setl Group, работу планируют завершить в ноябре 2025 года.

На участке новой дороги длиной более 1,2 км предполагается четырехполосное движение. Также с каждой стороны проспекта появятся боковые проезды, а с северной стороны двухполосная велодорожка. Застройщик также возьмется за благоустройство тротуаров, смонтирует уличное освещение и установит четыре светофора и четыре остановочных павильона. На последнем этапе работ планируется построить подземный пешеходный переход длиной более 46 метров

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный одобрил предоставление земельных участков для строительства нового участка проспекта Ветеранов. После завершения строительства она будет приобретена в городскую собственность по договору купли-продажи.

Елизавета Цветкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте