Банковские «дочки» пропишутся легально

ЦБ поддержал легализацию филиалов иностранных банков. Как пишут «Известия», регулятор одобряет законопроект, который подготовил Минфин. Сейчас зарубежные кредитные организации не могут открывать филиалы в России. Это запрещено указом президента. Указ действует 10 лет. Иностранным компаниям нужно учреждать полноценную дочернюю структуру, отдельное юрлицо, которое подчиняется всем требованиям российского ЦБ.

Зачем нужен запрет? И почему от него решили отказаться? Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков говорит, что раньше эта норма защищала финансовый рынок от давления зарубежных игроков. А новый законопроект упростит международные расчеты, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Запрет на открытие филиалов иностранных банков был введен как мера защиты, чтобы можно было создать и развить свою собственную финансовую систему. В мире все крупные финансовые учреждения действуют с громадным капиталом. Зайдя в Россию, они просто могли бы задавить всю отечественную финансовую систему, которая развивалась за предыдущее десятилетие и стала сильной.

На сегодня крупнейшие игроки, как правило, представлены в недружественных странах. Они и так пытаются закрыть подразделения юрлиц, открытых в России. При этом предлагается разрешить создавать филиалы не всем, а только организациям из дружественных стран.

Они в первую очередь будут все-таки ориентированы на выстраивание платежного сегмента для расчетов за товарооборот. Если банк хочет наладить отношения, нужно пройти по всем учреждениям банка с той стороны, общаясь, договариваясь, объясняя, согласовывая — это длительный процесс. Если правительство или бизнес дружественной страны заинтересован в выстраивании полноценного товарооборота, то вполне возможно, что местный банк сможет открыть по согласованию филиал в РФ, который выстроит все расчеты со своим головным учреждением. То есть это значительно упрощает потом открытие счетов друг у друга и перевод трансграничных денег».

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор ведет большую работу по привлечению иностранных игроков на российский финансовый рынок. Правда, легализация филиалов не станет для зарубежных банков страховкой от санкций, полагает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков:

«С санкционной точки зрения это точно не безопаснее. То есть филиал — это то же самое юридическое лицо, что и банк соответствующей страны, в отличие от дочернего банка в России, который все-таки является самостоятельным юридически лицом. Ответственность по долгам этого российского дочернего банка не может быть обращена к иностранному банку.

Разговор об открытии филиалов зарубежных банков велся еще с 90-х годов, тогда Россия пошла по пути именно создания полноценных российских юридических лиц, пускай на 100% принадлежащий иностранцам, чтобы был более жесткий контроль над ними, чтобы они полностью подчинялись банковскому регулированию. Но, наверное, не от хорошей жизни сейчас предлагается создать иностранным банкам филиалы, видимо, в надежде на то, что какие-то из дружественных стран действительно на это согласятся, чтобы не открывать полноценный дочерний офис, потому что это все-таки дороже, чем открыть филиал».

Законопроект о филиалах иностранных банков предполагает несколько ограничений. Зарубежным игрокам нельзя будет обслуживать депозиты и работать с драгоценными металлами. Кроме того, документ запрещает практически все сделки с физическими лицами, хотя и позволяет им открывать счета.

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Александр Рассохин