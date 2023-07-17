«ВСМПО-Ависма» проверяет гендиректоров на прочность

Генеральным директором корпорации «ВСМПО-Ависма» назначен Дмитрий Трифонов, ранее занимавший пост исполнительного директора филиала в Пермском крае. С 2020 года он стал уже пятым руководителем титановой компании. Ему придется вести недавно объявленный масштабный проект корпорации — строительство сортопрокатного комплекса стоимостью более 21 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корпорация «ВСМПО-Ависма» нашла нового гендиректора среди своих сотрудников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Корпорация «ВСМПО-Ависма» нашла нового гендиректора среди своих сотрудников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О кадровых перестановках корпорация «ВСМПО-Ависма» сообщила 17 июля, в понедельник. «Совет директоров принял решение о назначении на пост генерального директора Дмитрия Трифонова. Соответствующий приказ подписан 17 июля»,— говорится в сообщении.

ПАО «Корпорация “ВСМПО-Ависма”» — один из крупнейших в мире производителей продукции из титана и титановых сплавов. В компании работают порядка 20 тыс. человек. Основной акционер компании — Михаил Шелков (владеет 65,27% акций), 25% плюс 1 акция принадлежит госкорпорации «Ростех». По состоянию на начало 2022 года партнерами «ВСМПО-Ависма» являлись более 450 компаний в 50 странах мира, среди которых Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce. На российском рынке партнерами компании являются ОАК и ОДК.

Дмитрий Трифонов родился 15 октября 1962 года в Верхней Салде. Окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС). С 1984 года работает в «ВСМПО-Ависма». В корпорации подчеркнули, что он имеет огромный технический и управленческий опыт на всех уровнях: прошел трудовой путь от прокатчика горячего металла до исполнительного директора филиала «Ависма» в Пермском крае (был назначен в 2012 году). Временно главой филиала назначен Владимир Бабин, ранее занимавший должность заместителя директора по технологии.

Кадровая чехарда в «ВСМПО-Ависма» началась в 2020 году. В мае 2020 года неожиданно ушел в отставку многолетний руководитель компании Михаил Воеводин, с которым накануне продлили трудовой контракт на три года. Позже выяснилось, что он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по заявлению корпорации. Господина Воеводина обвинили в злоупотреблении полномочиями за совершение невыгодных сделок по продаже титановой стружки. Позже стороны заключили мировое соглашение.

После Михаила Воеводина ненадолго корпорацию возглавил Максим Кузюк. В июле 2020 года генеральным директором был назначен Сергей Степанов, который ранее руководил угольным дивизионом «Евраз». Однако через год он уволился «по личным причинам». Тогда в корпорации пояснили, что в его планах уделять больше времени семье и новорожденной дочери. Вскоре он трудоустроился в «Норникель».

С 11 января 2021 года гендиректором «ВСМПО-Ависма» был назначен Дмитрий Осипов из «Уралкалия», который проработал до апреля 2023 года. Он также уволился «по личным обстоятельствам». Вскоре он вернулся в ПАО «Уралкалий». После его ухода полномочия гендиректора исполнял первый заместитель Николай Мельников.

Кадровые перестановки в корпорации проходили на фоне проблем, возникших после начала пандемии коронавирусной инфекции. Напомним, тогда «ВСМПО-Ависма» столкнулась с кризисом, связанным со снижением спроса на титан, была вынуждена сократить загрузку мощностей и перевести часть сотрудников на неполный рабочий день. Снижение продолжилось и в следующем году: за первое полугодие 2021 года компания реализовала около 11 тыс. т титановой продукции, что на 12% ниже показателей аналогичного периода 2020 года и на 27% допандемийного 2019-го. После начала специальной военной операции (СВО) о приостановке контрактов с корпорацией «ВСМПО-Ависма» объявили такие крупные партнеры, как Boeing и Rolls-Royce.

Кандидат экономических наук Леонид Хазанов считает, что перед новым руководителем «ВСМПО-Ависма» стоят задачи по сохранению стабильности производства и сбыта титановой продукции, обновлению технологических мощностей, расширению продуктовой линейки и освоению перспективных рынков.

Стоит отметить, что на прошлой неделе «ВСМПО-Ависма» объявила, что построит в особой экономической зоне «Титановая долина» новый сортопрокатный комплекс стоимостью более 21 млрд руб. Реализация проекта начнется до конца года, старт производства запланирован на 2027 год. Предполагается создание более 300 новых рабочих мест. «Появление новых мощностей позволит наладить серийное производство новой титановой продукции малого диаметра с высоким качеством поверхности для перспективных проектов в авиации, судостроении и медицине, что обеспечит замещение импорта иностранных изделий для отечественной промышленности»,— пояснили в пресс-службе «ВСМПО-Ависма».

Елизавета Хохлова