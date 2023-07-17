Суд в Гуково рассмотрит иск об изъятии имущества экс-главы отдела по борьбе с коррупцией УМВД Ростова

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала в Гуковский городской суд иск об обращении имущества бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова в доход государства. Стоимость собственности бывшего сотрудника полиции, задержанного в апреле текущего года по подозрению в получении взяток, превышает 134 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Согласно информации ведомства, в результате проверки установлено, что экс-начальник отдела в период своей службы в правоохранительных органах приобрел шесть объектов недвижимости, три автомобиля. Также в распоряжении экс-борца с коррупцией были счета с безналичными средствами и наличные деньги. Права собственности Николай Щитов оформлял на своих родственников, чтобы скрыть факт владения данными объектами.

«Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Щитова и других лиц, продолжается»,— сообщает пресс-служба Генеральной Прокуратуры.

Напомним, Николай Щитов был задержан вместе с еще двумя десятками сотрудников полиции Ростова в апреле текущего года по подозрению в совершении коррупционных преступлений. По версии следствия, с 2015 года группа служителей правопорядка взымала поборы с владельцев торговых точек в донской столице под угрозой возбуждения дел об административных правонарушениях. Руководил преступным сообществом бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову Дмитрий Рыбалко.

Анастасия Назарова