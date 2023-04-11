В Ростовской области выявлено преступное сообщество сотрудников полиции

Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело по ст. 210 и ст. 290 УК РФ. против ряда бывших и действующих должностных лиц полиции Ростовской области. Дмитрия Рыбалко, Алексея Абакумова, Николая Щитова, Сергея Ляпкина, Сергея Сунгуртяна и других подозревают в организации преступного сообщества и получении взяток, сообщила пресс-служба СК России.

По версии следствия, с 2015 года указанные лица совершали коррупционные преступления. Руководил деятельностью подозреваемых бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по г. Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко. Полицейские получали взятки от предпринимателей за непривлечение к административной ответственности.

Руководитель преступного сообщества взимал с предпринимателей через структурные подразделения управления от 3 до 50 тыс. руб. ежемесячно. Этот обязательный платеж формировался, исходя из количества торговых помещений в распоряжении торговцев.

«В результате указанной преступной деятельности участники преступного сообщества получили взятки в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 млн руб.», — сообщает пресс-служба СКР.

По информации МВД России, планируется задержание более 20 сотрудников регионального Главка и гражданских лиц, причастных к противоправной деятельности. Проведено 85 обысков дома и на месте службы фигурантов дела, изъяты денежные средства в особо крупном размере, предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Ранее «Ъ-Юг» писал об обысках в УМВД Ростова. В оперативно следственных мероприятиях были задействованы сотрудники отделов собственной безопасности МВД разных уровней.

Анастасия Назарова