Беглов перераспределил обязанности вице-губернаторов Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перераспределил обязанности вице-губернаторов. Изменения вступают в силу сегодня, 17 июля, о чем сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Алексею Корабельникову предстоит координировать деятельность комитета по контролю за имуществом и комитета финансов.

Среди задач Николая Линченко — контролировать деятельность комитетов по строительству, градостроительству и архитектуре (за исключением вопросов формирования архитектурного облика города), инвестициям, развитию транспортной инфраструктуры и службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт Петербурга.

Валерию Москаленко поручено следить за деятельностью комитетов по имущественным отношениям, государственному заказу, экономической политике и стратегическому планированию.

Анатолий Повелий будет координировать деятельность жилищного комитета, а также комитетов по благоустройству, государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Государственной административно-технической инспекции, Государственной жилищной инспекции, Государственной технической инспекции.

Наталья Чечина будет организовывать деятельность комитетов по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, социальной политике, а также комитета территориального развития, управления социального питания.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Беглов назначил новым председателем комитета территориального развития Дениса Царегородцева.

Елизавета Горовая

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