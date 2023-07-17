Белорусские пограничники сообщили о перехвате украинского разведывательного дрона

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что 16 июля в Гомельской области был перехвачен украинский разведывательный беспилотник, который «незаконно пересек границу республики». По данным ведомства, дрон был «принудительно посажен на воду».

«Пограничный наряд, выполнявший задачи по охране границы на р. Днепр, обнаружил беспилотный летательный аппарат, который незаконно пересек границу с территории Украины. С помощью дрона велась разведка приграничной территории Республики Беларусь. В результате применения белорусским пограничным нарядом радиоэлектронного ружья дальнейший полет украинского беспилотника пресечен»,— сообщается в Telegram-канале белорусского Госпогранкомитета.

В комитете подчеркнули, что считают произошедший инцидент «продолжением провокационных действий» со стороны Украины. В ведомстве отметили, что украинские беспилотники регулярно преднамеренно залетают на белорусскую территорию. В частности, 15 июня Госпогранкомитет сообщал, что пограничниками в Гомельской области был сбит украинский дрон, на котором было закреплено взрывное устройство.

Украинская Госпогранслужба и другие представители украинских властей информацию о перехвате дрона не комментировали.

Александр Кислов