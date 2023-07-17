Фото дня: 17 июля

Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии, аномальная жара в Италии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рим, Италия. Мальчик спасается от жары в фонтане Баркачча Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane Фукуока, Япония. Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта Фото: Reuters / Stefan Wermuth Калгари, США. Родео-фестиваль Calgary Stampede Фото: Jeff McIntosh / The Canadian Press / AP Сирмионе, Италия. Отдыхающие на пляже озера Гарда Фото: Alex Fraser / Reuters Голуэй, Ирландия. Перезахоронение останков 13 жителей Инишбофина, похищенных более 130 лет назад антропологом Альфредом Хэддоном Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Рим, Италия. Мальчик спасается от жары в фонтане Баркачча Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane Фукуока, Япония. Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта Фото: Reuters / Stefan Wermuth Калгари, США. Родео-фестиваль Calgary Stampede Фото: Jeff McIntosh / The Canadian Press / AP Сирмионе, Италия. Отдыхающие на пляже озера Гарда Фото: Alex Fraser / Reuters Голуэй, Ирландия. Перезахоронение останков 13 жителей Инишбофина, похищенных более 130 лет назад антропологом Альфредом Хэддоном Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters