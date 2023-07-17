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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 17 июля

Запоминающиеся кадры понедельника

Чемпионат мира по водным видам спорта в Японии, аномальная жара в Италии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Рим, Италия. Мальчик спасается от жары в фонтане Баркачча

Рим, Италия. Мальчик спасается от жары в фонтане Баркачча

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

Фукуока, Япония. Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта

Фукуока, Япония. Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта

Фото: Reuters / Stefan Wermuth

Калгари, США. Родео-фестиваль Calgary Stampede

Калгари, США. Родео-фестиваль Calgary Stampede

Фото: Jeff McIntosh / The Canadian Press / AP

Сирмионе, Италия. Отдыхающие на пляже озера Гарда

Сирмионе, Италия. Отдыхающие на пляже озера Гарда

Фото: Alex Fraser / Reuters

Голуэй, Ирландия. Перезахоронение останков 13 жителей Инишбофина, похищенных более 130 лет назад антропологом Альфредом Хэддоном

Голуэй, Ирландия. Перезахоронение останков 13 жителей Инишбофина, похищенных более 130 лет назад антропологом Альфредом Хэддоном

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

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Рим, Италия. Мальчик спасается от жары в фонтане Баркачча

Фото: Reuters / Guglielmo Mangiapane

Фукуока, Япония. Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта

Фото: Reuters / Stefan Wermuth

Калгари, США. Родео-фестиваль Calgary Stampede

Фото: Jeff McIntosh / The Canadian Press / AP

Сирмионе, Италия. Отдыхающие на пляже озера Гарда

Фото: Alex Fraser / Reuters

Голуэй, Ирландия. Перезахоронение останков 13 жителей Инишбофина, похищенных более 130 лет назад антропологом Альфредом Хэддоном

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

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