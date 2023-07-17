Отдыхающих в Крыму детей будут вывозить домой по «зеленым коридорам»

Детей, отдыхающих в лагерях Крыма, будут отправлять домой на материк поездами и автобусами по «зеленым коридорам», сообщили в пресс-службе совмина Республики Крым (РК). По информации чиновников, детей из крымских лагерей, где в прошлые выходные началась третья смена, будут вывозить домой по ее окончанию железнодорожным транспортом или автобусами по сухопутному автодорожному маршруту через территории в новых регионах.

«В случае осуществления перевозки детей автобусами в пунктах пропуска будет организован "зеленый коридор"»,— цитирует пресс-служба слова вице-премьера совмина РК Елены Романовской. По ее словам, в Крыму на отдыхе и оздоровлении находится около 6 тыс. детей из других российских регионов, на данный момент все организации работают в штатном режиме.

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В ночь на 17 июля Крымский мост повредили ударами украинских надводных беспилотников. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения средней тяжести, она находится в реанимации. По данным Минтранса, на Крымском мосту повреждено дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма, опоры целы. В СКР завели уголовное дело по факту теракта. Главы Херсонской и Запорожской областей после инцидента отменили действие комендантского часа на трассе, по которой проходит сухопутный коридор в Крым. Транспорт по этой дороге теперь сможет идти круглосуточно.

Александр Дремлюгин, Симферополь