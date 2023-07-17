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Коммерсантъ FM
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Сервис проверки недействительных паспортов недоступен из-за «технических работ»

В МВД объяснили невозможность использования сервиса проверки недействительных российских паспортов «проведением технических работ» на интернет-сайте Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) министерства.

При этом в пресс-центре МВД отметили, что, согласно указанию Банка России от 4 апреля 2023 года № 6397-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России...», используемый ранее кредитными и некредитными финансовыми организациями сервис проверки сведений об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физлиц, об утерянных бланках паспортов, размещенный на сайте ГУВМ, «исключен из перечня источников информации для них». И за комментариями по данному вопросу рекомендовали обращаться в Банк России.

О возобновлении функционирования онлайн-сервиса будет сообщено дополнительно, отметили в пресс-центре министерства.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «В банках нашлись лишние паспорта».

Отдел финансов

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