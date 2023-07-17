Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тобольске на берегу реки Иртыш построят набережную с частным причалом

В Тобольске (Тюменская область) построят набережную с частным причалом на берегу реки Иртыш. Об этом сообщили в информационном центре областного правительства.

Река Иртыш

Река Иртыш

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Река Иртыш

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам мэра Максима Афанасьева, помимо частного причала на набережной появятся точки общественного питания и прогулочные зоны. «Мы понимаем, что жить у реки и не иметь к ней доступа — это неиспользование всего потенциала нашего города. У нас не просто река, у нас она судоходная, которая исторически всегда имела возможность осуществлять причаливание плавсредств»,— отметил он.

Напомним, в Тобольске к октябрю 2023 года планируется завершение строительства центра спортивной гимнастики площадью 4,8 тыс. кв. Кроме того, к середине августа планируется завершение капитального ремонта школы №16 имени В.П. Неймышева.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...