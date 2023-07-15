В Тобольске центр спортивной гимнастики площадью 4,8 тыс. кв. метров построят к октябрю 2023 года

В Тобольске (Тюменская область) к октябрю 2023 года планируется завершение строительства центра спортивной гимнастики. Об этом сообщили в информационном центре областного правительства.

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По данным правительства, общая площадь центра — 4,8 тыс. кв. м. Он состоит из восьми залов, а самый большой — гимнастический занимает более 1,5 тыс. кв. м. Напомним, о строительстве центра стало известно в мае 2021 года.

Также к середине августа планируется завершение капитального ремонта школы №16 имени В.П. Неймышева в Тобольске. В рамках реконструкции предусмотрены усиление конструкций здания, ремонт кровли и фасада, замена систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также системы водоподготовки бассейна.

Строительство центра спортивной гимнастики и реконструкция школы №16 ведутся в рамках программы «Тобольск настоящий» при поддержке компании «Сибур».

«Сибур» занимается производством полимеров и каучуков. Продукция используется в строительстве, пищевой промышленности, медицине и фармацевтике, сельском хозяйстве и автомобилестроении.

Полина Хабарова

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