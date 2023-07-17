На Кубани в районе Крымского моста организованы три накопительные парковки

В Краснодарском крае для людей на личном транспорте, решивших не ехать по сухопутному маршруту в Крым, рядом с мостом на полуостров организованы три накопительные парковки, сообщает пресс-служба администрации региона.

Две площадки организованы в поселке Ильич, и одна — в станице Старотитаровской. Общая вместимость парковок составляет около 1 тыс. машиномест. На эти парковки направляют легковой транспорт.

«На площадках организован подвоз бутилированной воды, при необходимости организуют горячее питание. Также установлены биотуалеты, на месте дежурят медики и спасатели»,— сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

При необходимости будет оборудована еще одна парковка в районе поселка Тамань, где смогут разместиться 1,5 тыс. автомобилей.

Напомним, 17 июля из-за повреждения Крымского моста в результате атаки беспилотника, движение по сооружению перекрыто. Автотранспорт перенаправляется по сухопутному маршруту через Ростовскую область, Донецкую и Луганскую народные республики.

Анастасия Назарова