Из-за происшествия на Крымском мосту в Ростовской области возникли пробки на пути в ДНР

На границе Ростовской области и Донецкой народной республики возникли заторы на дорогах из-за перекрытия пути в направлении Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Согласно информации властей, для стабилизации движения ремонтные работы на трассе «А-280», ведущей к пункту пропуска Весело-Вознесенка, будут временно прекращены до нормализации трафика.

Также для водителей грузового транспорта организована перехватывающая парковка рядом с хутором Русский колодец.

«Территория обеспечена электроэнергией, оборудованы туалеты, расположена палатка-столовая, мусорные баки»,— сообщили в пресс-службе правительства.

Ведется работа по организации такой же парковки у села Самбек.

Ранее сообщалось, что в результате атаки надводных беспилотников на Крымский мост ночью 17 июля, движение на полуостров закрыто. Объезд возможен через новые регионы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев утром сообщил, что для обеспечения транспортной доступности в регионе ведется работа по перенаправлению трафика.

Анастасия Назарова