МТС побеспокоилась о безопасности туристов Карачаево-Черкесии

Краснодарский край входит в топ-3 регионов, жители которых чаще всего посещают курорты Карачаево-Черкесской Республики. Такие данные были получены с помощью Big DATA МТС. При этом туристический поток из Краснодарского края за последние два года значительно вырос. Если в первом полугодии 2021 года доля кубанских туристов составляла около 20% от общего числа отдыхающих, то за аналогичный период текущего года эта цифра составила почти 30%. На этом фоне общий турпоток в республику за последний год увеличился на 12%.



Баритовый водопад, Архыз

Фото: Андрей Ульченко

В компании отмечают, что чаще всего приезжают на отдых в Карачаево-Черкесию жители края в возрасте от 35 до 44 лет. В основном кубанцы добираются до курортов республики на личном авто или же организованными группами на автобусах. Среднее время пребывания на курортах составляет 2-3 дня. Наибольшей популярностью пользуются Архыз, Домбай и Теберда.

По данным сервиса бронирования номеров МТС Travel, стоимость номера на двоих в Архызе в сутки колеблется от 1,6 тыс. руб. до 24 тыс. руб. на ближайшие выходные. В основном же предложения от отельеров курорта варьируются в пределах 3-4 тыс. руб. в сутки. Как отмечают туристы, время в пути на личном транспорте из Краснодара до Архыза составляет около шести часов.

На этой неделе появился бесплатный аудиогид для посещения Баритового водопада — одной из туристических активностей курорта, расположенной на склонах хребта Абишира-Ахуба. Благодаря ему туристы получат не только актуальную информацию по маршруту, разбитому на треки, но узнают легенды и сказки Карачаево-Черкесской республики.

Путь к Баритовому водопаду начинается прямо на окраине поселка и идет вдоль русла горного ручья. Маршрут считается одним из простых, пройти по нему может любой желающий. Тем не менее туристам желательно иметь хорошую физическую подготовку, так как длина маршрута к водопаду и обратно составляет более пяти километров, а перепад высот - около 600 м., ровных участков на тропе почти нет. При этом после дождя путь к водопаду становится сложнее. После посещения главной туристической достопримечательности маршрута туристы могут подняться на смотровую площадку, расположенную на высоте свыше 2 тыс. метров над уровнем моря, с которой открывается великолепный вид на вершины гор, часть из которых даже в июле покрыта снегом.

«МТС активно участвует в социальных проектах. Сегодня мы презентуем аудиогид «Место силы. Баритовый водопад», это первый аудиогид в Карачаево-Черкесии. В нем «зашиты» легенды, сказки и красивая музыка народа республики. Сегодня мы также передаем МЧС пятьдесят GPS-трекеров, которые помогут путешественникам оставаться на связи со спасателями во время походов и прогулок на пеших маршрутах», - рассказал директор филиала МТС в Карачаево-Черкесской Республике Расул Каппушев.

Трекеры автоматически сообщат спасателям о нештатной ситуации, например, если турист отклонился от заданного маршрута, длительное время находится без движения, упал или нажал на устройстве кнопку SOS. Получить GPS-трекер может любой желающий турист или туристическая группа бесплатно при регистрации туристического маршрута в отделениях МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

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