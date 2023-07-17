Олимпийские чемпионы подискутировали о фиджитал-спорте

16 июля в рамках фестиваля VK Fest на площадке лектория Российского общества «Знание» прошла дискуссия, в ходе которой знаменитые российские спортсмены обсудили фиджитал-спорт (соревнования, в которых дисциплины совмещает в себе классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию). В 2024 году в Казани пройдут первые «Игры Будущего».

В ходе девятидневного турнира — а он, как поясняют организаторы, «сотрет грани между классическим и цифровым спортом» — будут разыграны награды в 16 гибридных дисциплинах. Ожидается участие более полутора тысяч спортсменов.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева отметила, что, хотя среди фиджитал-дисциплин пока нет собственно фигурного катания, она «с удовольствием приняла бы участие в разработке компьютерной игры». «Уже были попытки сделать фигурное катание в видеоигре, но пока все это не передавало реальность»,— сказала Валиева.

По мнению олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой, у фиджитал-спорта большое будущее. Она считает, что с его помощью можно «тех ребят, которые уже находятся в компьютере», «вывести на стадионы, чтобы была физическая активность». «И наоборот — те, кто уже в спорте, входят в компьютерный мир, приобретают новые навыки, потому что наш мир уходит вперед и будущее без компьютеров просто невозможно»,— говорит госпожа Киселева.

А вот в лыжных гонках, как рассказал олимпийский чемпион Александр Легков, цифровые технологии уже активно применяются и представлены специальным тренажером «тредбан», позволяющим при желании загружать на экран любую трассу. «Все, что касается фиджитал-игр, это здорово, это новые технологии и тенденции. Сейчас дети пропадают в телефонах, все будут заниматься этим спортом»,— отметил он.

После дискуссии Александр Легков и Александр Шешуков побывали в «Фиджитал Боксе» — развлекательной площадке, специально организованной проектом «Игры Будущего» для гостей фестиваля. Спортсмены поприветствовали поклонников активного образа жизни и компьютерных игр и вручили призы участникам танцевальных соревнований Just Dance. Самые активные гости смогли поучаствовать в квесте, получить призы и подарки от организаторов.

Арнольд Кабанов