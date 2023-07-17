Великобритания ввела санкции против министра семьи и труда Башкирии

Великобритания ввела санкции в отношении министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой, сообщается на сайте иностранного правительства. По информации пресс-службы, госпожа Иванова якобы связана с принудительной депортацией украинских детей в Россию.

Ограничения предполагают заморозку активов в случае их обнаружения и запрет на поездки в Великобританию.

Вместе с Ленарой Ивановой в санкционный список включили, в частности, советницу главы Донецкой народной республики (ДНР) по правам детей Элеонору Федоренко, детского омбудсмена Московской области Ксению Мишонову, уполномоченную по правам человека в ДНР Дарью Морозову.

Всего под британские санкции с начала специальной военной операции попали около 1,6 тыс. физических и юридических лиц.

Ранее как сообщал «Ъ-Уфа» в отношении госпожи Ивановой ввели ограничения правительство Канады и Евросоюз.

В министерстве семьи, труда и соцзащиты тогда комментировали, что признают обвинения. В ведомстве сообщили, что, речь, вероятно, идет об эвакуации воспитанников Донецкого дома-интерната №1 с территории Донбасса в ряд субъектов России «с целью обеспечения их безопасности и доступа к образованию».

Венера Хисамова

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