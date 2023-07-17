Пять кандидатов продолжат борьбу на выборах депутата омского заксобрания

Пять кандидатов будут претендовать на мандат депутата законодательного собрания Омской области на дополнительных выборах в округе №16. Областная избирательная комиссия сообщила о завершении процедуры приема от претендентов соответствующих документов.

Все пять кандидатов выдвинуты политическими партиями. В их числе первый заместитель председателя областного правительства Валерий Бойко («Единая Россия»), главный телеоператор ГТРК «Иртыш» Алексей Змага («Коммунисты России»), стоматолог-хирург Городской клинической стоматологической поликлиники №1 Кирилл Курятников (КПРФ), студент Сибирского института бизнеса и информационных технологий Александр Сныткин (ЛДПР) и директор ООО «Сибтранзит» Игорь Шереметьев («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»).

Дополнительные выборы были назначены после смерти в мае этого года спикера заксобрания Владимира Варнавского. Они состоятся 9-10 сентября одновременно с выборами главы региона.

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Валерий Лавский