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«Иннопром-2023» в Екатеринбурге посетили более 46 тыс. человек

Международную промышленную выставку «Иннопром-2023» за четыре дня посетили более 46 тыс. человек из 35 стран. Участниками деловой программы стали 7 тыс. человек. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Всего в рамках выставки состоялись 53 мероприятия. Семь стран и 25 регионов России представили свои экспозиции.

Работа международной промышленной выставки «Иннопром-2023»

Работа международной промышленной выставки «Иннопром-2023»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Работа международной промышленной выставки «Иннопром-2023»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На стенде Свердловской области было подписано 86 соглашений, 15 из которых — с участием губернатора Евгения Куйвашева. Также на стенде проведено более 140 встреч, в том числе переговоры с руководителями и представителями официальных делегаций республик Беларусь, Узбекистан, Армения, Казахстан, Таджикистан и Китая.

Напомним, страной-партнером «Иннопром-2023» стала Республика Беларусь, которую представили более 130 компаний. На своем стенде республика представила проекты в сфере энергетики, машиностроения, станкостроения, металлообработки, химической, нефтехимической и легкой промышленности.

В первый день выставку посетили сразу три премьер-министра — России, Белоруссии и Казахстана. Глава правительства РФ Михаил Мишустин, осмотрев выставку, пообещал, что российская промышленность больше не будет работать с опорой на импорт иностранных технологий. Также на выставку прилетал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Фотогалерея

Лица и стенды "Иннопрома"

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Пресс-день на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» накануне открытия. Стенд Белоруссии. Трактор &quot;Гомсельмаша&quot;

Пресс-день на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» накануне открытия. Стенд Белоруссии. Трактор "Гомсельмаша"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Слева направо: премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время осмотра выставки

Слева направо: премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время осмотра выставки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Работа международной промышленной выставки &quot;Иннопром-2023&quot;

Работа международной промышленной выставки "Иннопром-2023"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

По данным организаторов, «Иннопром-2023» установил рекорд по числу компаний-участников — 700 экспонентов. Официально принимают участие делегации более чем из 35 стран и 25 регионов России

По данным организаторов, «Иннопром-2023» установил рекорд по числу компаний-участников — 700 экспонентов. Официально принимают участие делегации более чем из 35 стран и 25 регионов России

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация нового электропоезда &quot;Ласточка&quot; в рамках работы международной промышленной выставки &quot;Иннопром 2023&quot; на железнодорожной платформе аэропорта Кольцово

Презентация нового электропоезда "Ласточка" в рамках работы международной промышленной выставки "Иннопром 2023" на железнодорожной платформе аэропорта Кольцово

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Слева направо в первом ряду: генеральный директор АО &quot;Российский экспортный центр&quot; Вероника Никишина, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время осмотра выставки

Слева направо в первом ряду: генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время осмотра выставки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

VII Российско-Китайское ЭКСПО

VII Российско-Китайское ЭКСПО

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Председатель правительства России Михаил Мишустин во время осмотра выставки

Председатель правительства России Михаил Мишустин во время осмотра выставки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Работа Международной промышленной выставки &quot;Иннопром-2023&quot;

Работа Международной промышленной выставки "Иннопром-2023"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Макет аэропорта &quot;Новый Уренгой&quot;

Макет аэропорта "Новый Уренгой"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2023&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром-2023"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2023&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром-2023"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Стенд машиностроительного предприятия &quot;Тяжмаш&quot;

Стенд машиностроительного предприятия "Тяжмаш"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пресс-день на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2023»

Пресс-день на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2023»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация нового электропоезда &quot;Ласточка&quot; в рамках работы международной промышленной выставки &quot;Иннопром 2023&quot; на железнодорожной платформе аэропорта Кольцово

Презентация нового электропоезда "Ласточка" в рамках работы международной промышленной выставки "Иннопром 2023" на железнодорожной платформе аэропорта Кольцово

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Главная тема выставки «Иннопром-2023» — «Устойчивое производство: стратегии обновления»

Главная тема выставки «Иннопром-2023» — «Устойчивое производство: стратегии обновления»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2023&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром-2023"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Белоруссии

Стенд Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Председатель правительства России Михаил Мишустин во время выступления на главной стратегической сессии в рамках деловой программы выставки

Председатель правительства России Михаил Мишустин во время выступления на главной стратегической сессии в рамках деловой программы выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Троллейбус &quot;Синара-6254&quot; с увеличенным автономным ходом

Троллейбус "Синара-6254" с увеличенным автономным ходом

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Стенд промышленной группы КОНАР

Стенд промышленной группы КОНАР

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд банка &quot;Россия&quot;

Стенд банка "Россия"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Макет вертолета Ми-171А3 на стенде холдинг &quot;Вертолеты России&quot;

Макет вертолета Ми-171А3 на стенде холдинг "Вертолеты России"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Changan Auto

Стенд Changan Auto

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Китайский карьерный самосвал SANY

Китайский карьерный самосвал SANY

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Белоруссии. Трактор производства &quot;Гомсельмаша&quot;

Стенд Белоруссии. Трактор производства "Гомсельмаша"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд Казахстана

Стенд Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Белоруссии. Минский автомобильный завод. Автомобиль-внедорожник &quot;Мазман&quot;

Стенд Белоруссии. Минский автомобильный завод. Автомобиль-внедорожник "Мазман"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Работа международной промышленной выставки &quot;Иннопром-2023&quot;

Работа международной промышленной выставки "Иннопром-2023"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Белоруссии

Стенд Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Пресс-день на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» накануне открытия. Стенд Белоруссии. Трактор "Гомсельмаша"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Слева направо: премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время осмотра выставки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Работа международной промышленной выставки "Иннопром-2023"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

По данным организаторов, «Иннопром-2023» установил рекорд по числу компаний-участников — 700 экспонентов. Официально принимают участие делегации более чем из 35 стран и 25 регионов России

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация нового электропоезда "Ласточка" в рамках работы международной промышленной выставки "Иннопром 2023" на железнодорожной платформе аэропорта Кольцово

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Слева направо в первом ряду: генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время осмотра выставки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

VII Российско-Китайское ЭКСПО

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Председатель правительства России Михаил Мишустин во время осмотра выставки

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Работа Международной промышленной выставки "Иннопром-2023"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Макет аэропорта "Новый Уренгой"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром-2023"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром-2023"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Стенд машиностроительного предприятия "Тяжмаш"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пресс-день на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2023»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация нового электропоезда "Ласточка" в рамках работы международной промышленной выставки "Иннопром 2023" на железнодорожной платформе аэропорта Кольцово

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Главная тема выставки «Иннопром-2023» — «Устойчивое производство: стратегии обновления»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка "Иннопром-2023"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Председатель правительства России Михаил Мишустин во время выступления на главной стратегической сессии в рамках деловой программы выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Троллейбус "Синара-6254" с увеличенным автономным ходом

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Стенд промышленной группы КОНАР

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд банка "Россия"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Макет вертолета Ми-171А3 на стенде холдинг "Вертолеты России"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Changan Auto

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Китайский карьерный самосвал SANY

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Белоруссии. Трактор производства "Гомсельмаша"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Белоруссии. Минский автомобильный завод. Автомобиль-внедорожник "Мазман"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Работа международной промышленной выставки "Иннопром-2023"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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