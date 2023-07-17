«Иннопром-2023» в Екатеринбурге посетили более 46 тыс. человек

Международную промышленную выставку «Иннопром-2023» за четыре дня посетили более 46 тыс. человек из 35 стран. Участниками деловой программы стали 7 тыс. человек. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Всего в рамках выставки состоялись 53 мероприятия. Семь стран и 25 регионов России представили свои экспозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа международной промышленной выставки «Иннопром-2023»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Работа международной промышленной выставки «Иннопром-2023»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На стенде Свердловской области было подписано 86 соглашений, 15 из которых — с участием губернатора Евгения Куйвашева. Также на стенде проведено более 140 встреч, в том числе переговоры с руководителями и представителями официальных делегаций республик Беларусь, Узбекистан, Армения, Казахстан, Таджикистан и Китая.

Напомним, страной-партнером «Иннопром-2023» стала Республика Беларусь, которую представили более 130 компаний. На своем стенде республика представила проекты в сфере энергетики, машиностроения, станкостроения, металлообработки, химической, нефтехимической и легкой промышленности.

В первый день выставку посетили сразу три премьер-министра — России, Белоруссии и Казахстана. Глава правительства РФ Михаил Мишустин, осмотрев выставку, пообещал, что российская промышленность больше не будет работать с опорой на импорт иностранных технологий. Также на выставку прилетал мэр Москвы Сергей Собянин.

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