В Оренбуржье суд рассматривает дело по факту массового отравления детей

Новотроицкий городской суд рассматривает дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ) в отношении местного предприятия ООО «Молоко». Дело связано с массовым отравлением детей в Орске. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

На прошлой неделе произошло пищевое отравление 36 воспитанников семи детских садов Орска. Было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»). По предварительной информации, отравление могло произойти из-за йогурта Новотроицкого молокозавода.

Управление Роспотребнадзора Оренбургской области обнаружило 34 случая вирусной кишечной инфекции неизвестной этиологии среди детей, употребивших йогурт данного предприятия. 12 июля деятельность ООО «Молоко» частично приостановили.

«В ходе проведения расследования причин возникновения инфекционного заболевания на предприятии установлены нарушения требований действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»,– сообщает пресс-служба суда.

Подробнее об этом – в материале «Ъ-Волга» «Следователи пошли в детский сад».

Ани Айвазян