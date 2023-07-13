Следователи пошли в детский сад

В Орске Оренбургской области 11 июля произошло пищевое отравление 36 воспитанников семи детских садов. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»). По предварительной информации, отравление могло произойти из-за йогурта Новотроицкого ­молокозавода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По предварительной информации, причиной отравления стал йогурт Новотроицкого молокозавода

Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ По предварительной информации, причиной отравления стал йогурт Новотроицкого молокозавода

Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ

Следственное управление СКР по Оренбургской области расследует уголовное дело по факту пищевого отравления 36 несовершеннолетних в семи детских садах Орска 11 июля. Преступление квалифицировано по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»). Ход расследования взят на контроль прокуратурой Оренбургской области. Все заболевшие находятся под наблюдением медиков. Как установило следствие, инцидент произошел из-за некачественного оказания услуг и ненадлежащей проверки качества продукции для детского питания. Глава Роспотребнадзора России сообщила, что взяла ситуацию на личный контроль. В Орск выехали министр здравоохранения региона Татьяна Савинова вместе со специалистами областной инфекционной больницы.

По данным администрации Орска, по предварительной информации, причиной отравления стал йогурт Новотроицкого молокозавода (ООО «Молоко»). Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в отношении компании составлен протокол о временном запрете выпуска и реализации молочной продукции. «Поставки всей продукции с предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть до выяснения всех обстоятельств»,— говорится в сообщении. Судя по данным на сайте предприятия, молокозавод производит более 50 наименований различной молочной ­продукции.

• ООО «Молоко» зарегистрировано в 1997 году в Новотроицке Оренбургской области. Генеральный директор компании — Алексей Голиков. По данным Kartoteka.ru, собственниками организации в равных долях являются Олег Мелихов, Ольга Грошева, Алексей Голиков и Сергей Мелихов. В прошлом году выручка компании составила 291 млн руб., убыток — 13,9 млн руб.

На оперативном штабе с участием министра здравоохранения региона принято решение, что все образовательные организации временно сменят поставщиков. Кроме того, в период аномальной жары (10 и 11 июля в Орске было около +40°. — «Ъ») будет действовать запрет на использование молочной продукции без термообработки. Как пояснил «Ъ» источник в силовых структурах, точная причина отравления по-прежнему не установлена, не исключено, что молочная продукция не имеет отношение к инциденту. В региональном управлении СКР «Ъ» пояснили, что не комментируют ситуацию до выяснения всех ­обстоятельств.

В мае прошлого года в Самаре было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») после госпитализации 44 учащихся Самарского кадетского корпуса МВД России. После инцидента депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн анонсировал увольнение начальника тыла Самарского кадетского корпуса МВД России «за ненадлежащий контроль качества продуктов». По данным сайта госзакупок, сырки для воспитанников Самарского кадетского корпуса на момент инцидента поставляло ООО «Премиум». Компания выиграла торги стоимостью 5,6 млн руб. в августе 2021 года, но запросила за свою работу более 4 млн руб. ООО «Премиум» должно было обеспечивать учреждение своей продукцией весь 2022 год.

Сабрина Самедова