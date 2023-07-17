Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС выявила картельный сговор на торгах по ремонту моста за 50 млн руб. в Новосибирске

Новосибирские антимонопольщики выявили картель при проведении торгов на право ремонта моста через русло реки Каменки в областном центре. Его участниками региональное управление ФАС назвало ООО «Лайф-компани», ООО СУ «СибСтрой» и ИП Ларина Д. А.

По данным УФАС, участники картеля использовали схему «таран». Две фирмы, «заявки которых заведомо не соответствовали требованиям документации», стремительно снижали цену ниже рентабельной, вводя в заблуждение добросовестных конкурентов. Затем третий участник подал ценовое предложение, приближенное к максимальному, обрисовали схему в ведомстве.

В результате «СибСтрой» заключил контракт за 50 млн руб. при начальной (максимальной) цене в 50,19 млн руб. «Организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Также материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела»,— говорится в сообщении УФАС.

Мост через Каменку, которому почти сто лет, находится в самом центре Новосибирска, на улице Сибревкома. По самому руслу проходит Ипподромская магистраль. В 2020 году он был признан аварийным. Торги в 2021 году провел департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Согласно документации торгов, исполнение контракта завершено.

Валерий Лавский, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...