ФАС выявила картельный сговор на торгах по ремонту моста за 50 млн руб. в Новосибирске

Новосибирские антимонопольщики выявили картель при проведении торгов на право ремонта моста через русло реки Каменки в областном центре. Его участниками региональное управление ФАС назвало ООО «Лайф-компани», ООО СУ «СибСтрой» и ИП Ларина Д. А.

По данным УФАС, участники картеля использовали схему «таран». Две фирмы, «заявки которых заведомо не соответствовали требованиям документации», стремительно снижали цену ниже рентабельной, вводя в заблуждение добросовестных конкурентов. Затем третий участник подал ценовое предложение, приближенное к максимальному, обрисовали схему в ведомстве.

В результате «СибСтрой» заключил контракт за 50 млн руб. при начальной (максимальной) цене в 50,19 млн руб. «Организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ. Также материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела»,— говорится в сообщении УФАС.

Мост через Каменку, которому почти сто лет, находится в самом центре Новосибирска, на улице Сибревкома. По самому руслу проходит Ипподромская магистраль. В 2020 году он был признан аварийным. Торги в 2021 году провел департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Согласно документации торгов, исполнение контракта завершено.

Валерий Лавский, Новосибирск