Пожаром на севере Петербурга заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства и причины пожара, произошедшего 17 июля в промышленном здании на 2-ом Верхнем переулке. В настоящий момент на месте происшествия для координации работы экстренных служб и правоохранительных органов находятся сотрудники надзорного органа, сообщили в прокуратуре.

Напомним, крупный пожар в промзоне в Выборгском районе Петербурга произошел утром в понедельник. В помещении склада, расположенного на территории предприятия, производящего полипропилен, происходило горение обстановки на общей площади 700 кв. метров.

Спасатели работали по дополнительному номеру сложности 1-БИС. К ликвидации пожара были привлечены 67 человек личного состава и 15 единиц техники.

В настоящий момент пожар локализован.

Upd. В 13:37 пожар ликвидирован.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте