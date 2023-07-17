Пожар на складе в промзоне на севере Петербурга тушат по повышенному номеру сложности

Крупный пожар произошел утром 17 июля на севере Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Выборгский район, 2-й Верхний переулок, дом 5И поступила на пульт дежурного в 10:49.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в помещении располагающегося на территории промзоны склада происходит горение обстановки на площади 30 кв. м.

Спасатели работают по дополнительному номеру сложности 1-БИС. Сведений о пострадавших пока не поступали.

К ликвидации пожара привлечено 12 единиц техники и 54 человек личного состава.

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