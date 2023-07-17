Мэр Абакана обратился за помощью к местным жителям для устранения последствий урагана

Власти Абакана устраняют последствия мощного урагана, который прошелся по городу 15 и 16 июля. По оценке мэра Алексея Лемина, на устранение его последствий коммунальным службам понадобится несколько недель. Принять участие в субботнике он пригласил местных жителей.

«Природная стихия принесла немало проблем: в городе ветром ломало деревья, обрывало провода. Вырваны бетонные и металлические опоры освещения и линий электропередачи. Прошу всех, у кого есть возможность, присоединиться к большой городской уборке. Наша задача – только собрать ветки, погрузкой и вывозом займутся городские службы», - написал Алексей Лемин в своем Telegram-канале.

Ранее городские власти сообщали о том, что ураганный ветер привел к отключению электроснабжения в 13 тыс. домов, несколько районов остались без воды. В ликвидации последствий разгула стихии участвуют все экстренные службы.

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Лолита Белова