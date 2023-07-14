Более 30 тыс. жилых домов в Хакасии остались без электричества из-за шторма

В Республике Хакасия и на юге Красноярского края ведутся восстановительные работы после разгула стихии. Из-за порывистого ветра и ливня в республике нарушено электроснабжение в более 30 тыс. жилых домах в 62 населенных пунктах, сообщает главное управление МЧС по региону.

По данным оперативно-дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях нарушение электроснабжения произошло в восьми муниципальных образованиях: Абакане, Орджоникидзевском, Ширинском, Боградском и других районах.

«Ориентировочное время восстановления: сегодня 20:00. На ликвидацию привлечены 19 районных бригад энергетиков, более 70 человек и 28 единиц техники», - рассказали в региональном МЧС.

Ликвидация последствий неблагоприятной погоды ведется и в соседнем Минусинске (Красноярский край). Стихия привела к ряду коммунальных аварий, сообщает краевое управление МЧС. По данным главного управления МЧС по региону, в городе повреждено восемь автомобилей. В результате падения дерева на автомобиль травму получил семилетний ребенок, он находится в больнице.

Согласно штормовому предупреждению Хакасского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» непогода будет наблюдаться в течении суток 14 июля. В частности, ожидаются местами сильные дожди, град, шквалистый ветер. Аналогичное предупреждение распространили синоптики на юге Красноярского края.

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Лолита Белова