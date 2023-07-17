Туристку из Екатеринбурга убило молнией в Красноярском крае

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края туристка погибла от удара молнии. По данным «Ъ», речь идет о жительнице Екатеринбурга. СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия начало проверку по данному инциденту.

По данным силовиков, на прошлой неделе 14 туристов отправились в поход по горной местности природного парка. Утром 16 июля четверо альпинистов, среди которых была екатеринбурженка, начили подниматься на гору пик Звездный. Когда они были на высоте около 400 метров, произошел удар молнии. В результате женщина погибла на месте, а двое мужчин получили травму ног.

Сейчас в парке работает группа спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС РФ и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства происшествия.

В МЧС сообщили, что спасатели «Ергаки», проводят эвакуацию пострадавших альпинистов с озера Светлое по земле.

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