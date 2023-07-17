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Коммерсантъ FM
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«Запуск чудной модели переносился уже не один раз»

Дмитрий Гронский — о перспективах Tesla Cybertruck

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает, какого вероятность того, что начнется реальное производства электрического пикапа.

Фото: Социальные сети Илона Маска

Фото: Социальные сети Илона Маска

1 апреля нынешнего года одни мои знакомые, проживающие в Америке, получили по электронной почте письмо с поздравлениями и обещаниями того, что до конца года они обязательно получат свой автомобиль Tesla Cybertruck. Знакомые действительно уже три с половиной года стояли в очереди на этот странный пикап, и потому не только порадовались сами, но и, не посмотрев на календарь, поделились этой новостью в соцсетях. Через пару дней они поняли, что это первоапрельский розыгрыш. Очень плохой розыгрыш, на мой взгляд.

Собственно, с самого начала, когда в ноябре 2019-го Илон Маск презентовал свой киберпанк-пикап, все это выглядело скорее как шутка. Начиная от внешности автомобиля (этакая «пощечина общественному вкусу», как сказал бы Владимир Маяковский и прочие футуристы) и кончая бронированными стеклами, в которые миллиардер кидал шарики от петанка, и крышкой грузового отсека, которая, съезжая, превращалась в пандус, по которому мог въехать квадроцикл. Запуск в производство этой чудной модели переносился уже не один раз. За это время куча гаражных умельцев, в России прежде всего, построила на платформе самых разных машин свои версии «Сайбертраков». Благо все панели прямые — режь и сваривай. В сети полно уморительных фото.

И вот Маск на днях опубликовал в своем блоге фотографию, на которой рабочие гигафабрики в Техасе сгруппировались вокруг якобы первого серийного Tesla Cybertruck. Мировые СМИ тут же подхватили эту новость, написав, что еще немного, и эти жуткого вида пикапы поедут по дорогам, но ряд экспертов полагают, что это фейк. Просто миллиардер хочет оставаться в информационном поле не только по поводу того, как он плохо руководит социальной сетью, запрещенной в РФ. Кстати, некоторые рабочие на фотографии показывают жест: соединенные средний и большой пальцы двух рук. По форме это напоминает крышу Cybertruck. Но я не удивлюсь, если это обозначает «мы просто шутим».

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