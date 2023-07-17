«Запуск чудной модели переносился уже не один раз»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает, какого вероятность того, что начнется реальное производства электрического пикапа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Социальные сети Илона Маска Фото: Социальные сети Илона Маска

1 апреля нынешнего года одни мои знакомые, проживающие в Америке, получили по электронной почте письмо с поздравлениями и обещаниями того, что до конца года они обязательно получат свой автомобиль Tesla Cybertruck. Знакомые действительно уже три с половиной года стояли в очереди на этот странный пикап, и потому не только порадовались сами, но и, не посмотрев на календарь, поделились этой новостью в соцсетях. Через пару дней они поняли, что это первоапрельский розыгрыш. Очень плохой розыгрыш, на мой взгляд.

Собственно, с самого начала, когда в ноябре 2019-го Илон Маск презентовал свой киберпанк-пикап, все это выглядело скорее как шутка. Начиная от внешности автомобиля (этакая «пощечина общественному вкусу», как сказал бы Владимир Маяковский и прочие футуристы) и кончая бронированными стеклами, в которые миллиардер кидал шарики от петанка, и крышкой грузового отсека, которая, съезжая, превращалась в пандус, по которому мог въехать квадроцикл. Запуск в производство этой чудной модели переносился уже не один раз. За это время куча гаражных умельцев, в России прежде всего, построила на платформе самых разных машин свои версии «Сайбертраков». Благо все панели прямые — режь и сваривай. В сети полно уморительных фото.

И вот Маск на днях опубликовал в своем блоге фотографию, на которой рабочие гигафабрики в Техасе сгруппировались вокруг якобы первого серийного Tesla Cybertruck. Мировые СМИ тут же подхватили эту новость, написав, что еще немного, и эти жуткого вида пикапы поедут по дорогам, но ряд экспертов полагают, что это фейк. Просто миллиардер хочет оставаться в информационном поле не только по поводу того, как он плохо руководит социальной сетью, запрещенной в РФ. Кстати, некоторые рабочие на фотографии показывают жест: соединенные средний и большой пальцы двух рук. По форме это напоминает крышу Cybertruck. Но я не удивлюсь, если это обозначает «мы просто шутим».